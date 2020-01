Fernando Colunga revela por qué no tiene pareja sentimental

Fernando Colunga puso fin a las especulaciones sobre su orientación sexual, durante muchos años se ha rumorado que es gay, sobre todo porque nunca se le ha conocido una pareja sentimental.

Y es que el actor de telenovelas como “Soy tu dueña”, es uno de los solteros maduros más cotizados de la televisión.

En el programa Noche de Luz donde dijo que es un hombre que “no tiene un carácter fácil”, situación por la que ha decidido mantener su vida personal lejos de los reflectores públicos.

Y respecto a su vida sentimental, aclaró que no le teme al matrimonio, pero que no está en sus planes de vida. “No le temo al matrimonio, es un compromiso grande y eso es lo complicado de todo, pero también soy una gente que no tiene un carácter fácil”.

De esta forma el actor pone fin a las especulaciones sobre por qué se mantiene soltero y deja en claro que en sus planes sí está el convertirse en padre, pero eso no se ha dado.

Aclaró que no puede pasarse la vida quejándose por lo que no ha sido, por lo que disfruta lo que tiene y vive en estos momentos.