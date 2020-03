¡Firme Ironman 70.3! Protocolos de salud han dado resultado

Luego de señalar que no se suspende el Ironman 70.3 que comienza el próximo domingo en la ciudad capital y que reúne a atletas de diferentes países, el Secretario de Gobierno, Pedro Armentia López, puntualizó el Gobierno del Estado ha tomado todas las medidas preventivas y de seguridad necesarias, además de contar con fondo económico emergente al tiempo que puntualizó todas las mañanas se realizan reuniones de seguridad y los protocolos de seguridad que se aplican hasta el momento, han sido de uso correcto.

-No estamos exentos a que suceda la presencia del coronavirus, es un tema a nivel internacional; las medidas y los protocolos que se han manejado; en las reuniones ponemos sobre la mesa todos los filtros, entradas, salidas del Estado, todos los protocolos que tenemos de salud nacional e internacional –puntualizó.

Armentía López señaló desde el día primero que se tuvo presencia del Ironman, se hizo el análisis, y se ha trabaja hasta el día de hoy, la procedencia de los atletas, si vienen con salud internacional, cómo ingresarán al Estado, cómo estarán los filtros en el aeropuerto, dónde se hospedarán, el día del registro en el Country Club.

-Todo se fue valorando y, también, hasta el día de hoy no tenemos nada que nos indique que tendremos que cancelar el evento; obviamente, seguimos en esa postura –declaró y comentó que el Ironman no es un evento que se realice en un solo punto, sino un recorrido por diferentes partes de la ciudad en bicicleta, entre otras acciones, por lo que los campechanos que deseen presenciarlo, deben ubicarse a lo largo de la ruta, espacios abiertos al tiempo que indicó las recomendaciones en materia de salud se mantienen y enfatizan.

Agregó se ha valorado con los organizadores del evento, con Salud Internacional, con la Secretaría de Salud a nivel Federal su realización y al día de hoy “no hay cancelación del Ironman, sigue siendo un evento que se va a llevar a cabo el domingo 15 pero seguimos también con las mesas de trabajo”.

-No estamos exentos; también, hay que decirlo, cancelar el evento no hace que no lleguen los atletas, acuérdense que es un evento que no nada más llega de un día para otro. Seguiremos viendo las condiciones en los días que siguen.