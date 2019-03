FISCAL ORDENA INVESTIGAR A TRUMP

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ordenó a los bancos Investors Bank y Deustche Bank entregar documentos financieros relacionados con los negocios del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo a The New York Times la investigación tiene carácter civil y no criminal, y fue ordenada tras el testimonio ante el Congreso del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, sobre la alteración de sus informes financieros.

El diario reportó que la oficina de la fiscal pidió a los bancos “registros relacionados con el financiamiento de cuatro proyectos principales de la Organización Trump, y un esfuerzo fallido para comprar (el equipo de futbol americano) los Buffalo Bills, de la Liga de Futbol Nacional, en 2014”.

Deutsche Bank tiene dos investigaciones abiertas en el Congreso estadunidense y fue examinado el año pasado por reguladores bancarios de Nueva York.