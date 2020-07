Florida emite alerta tras caso de Naegleria fowleri, la ameba “come cerebros”

El Departamento de Salud de Florida informó el viernes que una persona en el condado de Hillsborough contrajo Naegleria fowleri, conocida como la ameba “comecerebros”.

Las autoridades no aclararon en que lugar la persona infectada contrajo la enfermedad, ni cuál es el estado del paciente.

La Naegleria fowleri, habita en cuerpos de agua dulce templada y estancada como lagos y lagunas, en los sedimentos depositados en el fondo, donde suele encontrar alimento.

Cuando estos sedimentos se revuelven, la ameba se mueve en el agua y, como consecuencia, puede ser inhalada por alguien que esté nadando en los alrededores.

Una vez en la nariz, el microorganismo invade los nervios olfatorios y migra hacia el cerebro, donde se alimenta de las células nerviosas causando un peligroso trastorno llamado meningoencefalitis amebiana.

One person contracted Naegleria fowleri in Hillsborough County. Naegleria fowleri is a microscopic single-celled living amoeba. The amoeba can cause a rare infection of the brain called primary amebic meningoencephalitis (PAM) that destroys brain tissue and is usually fatal. pic.twitter.com/icT66tqlkU

