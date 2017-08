FLOTA CAMARONERA SALDRÍA EN SEPTIEMBRE: MÁRQUEZ

Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpes), señaló que a petición de la Conapesca, los armadores aceptaron postergar hasta el primero de septiembre la salida de la flota pesquera de altura, pues les han informado van por buen camino las negociaciones para que el subsidio al diesel marino aumente.

Sin embargo, advirtió que la posibilidad de un paro de la actividad está latente, paro al que indicó se sumarían no solo las flotas camaroneras del Golfo de México, sino también las del Pacífico e incluso la pulpera, ante lo incosteable que resulta para la actividad la adquisición del diesel marino.

En entrevista, Márquez Zapata se refirió también a la entrega de apoyos económicos a los pescadores de altura en el marco del programa de Apoyo por Baja Captura, tema en el que puntualizó la participación de los armadores es única y exclusivamente para dar la relación de los nombres de la tripulación que se hicieron a la mar.

-Lo hicimos con el despacho vía la pesca, que es un documento oficial en donde aparece el nombre de una persona; si salió a viaje está asegurada, etcétera. Es la forma más sencilla y simple de saber de qué tamaño es el padrón. Obviamente que hay tripulantes que cambian de barco y se repite en algunas embarcaciones.

Aclaró que el apoyo no se da por antigüedad, sino a las personas que laboraron en la temporada 2016 -2017 y comentó que si no lo recibieron es porque ese año no operaron o lo hicieron en un navío fue del Estado y no pudieron comprobar con su libreta de mar o el despacho vía la pesca.

-Para salir vía la pesca son muchos filtros los que tenemos que pasar de parte de Pesca y Marina y Capitanía de Puerto y como tenemos un documento del despacho que una vez listo se sube a una red donde se verifica el nombre de todos los tripulantes y que no tengan ningún problema ni estén despachando en otra embarcación y eso te da el padrón.

Indicó que el padrón cuenta con 400 a 500 tripulantes y apuntó que fueron los que recibieron el apoyo, para indicar que el caso de la ribera es el mismo pues muchos pescadores no tienen permiso, por lo que el filtro de la Secretaría de Pesca comprueba lo que indicó han denunciado durante mucho tiempo: “que somos 3 mil pescadores de ribera y hay 9 mil o 10 mil y esos no pueden estar en el padrón”.

Finalmente, sobre la salida de la flota de altura, señaló que se decidió posponer la salida al primero de septiembre a petición de las autoridades e indicó que vía telefónica con la Conapesca, le informaron que la negociación va por buen camino y que esta semana recibirían la resolución para el apoyo del diesel marino.

-Si no llega, la salida de las embarcaciones del Pacifico, que es el 15 de septiembre no se hará, se unirían al paro de la flota del Golfo de México.

-Ya se sumó Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas y no solo la camaronera, también la pulpera. Con la del Pacífico serian 2 mil 400 embarcaciones de altura las que suspenderían actividades y si se da, no solo es la pesca de camarón, iría también en apoyo la ribera, que recibe 80 por ciento menos –advirtió.