FOMENTAN DENTISTAS CULTURA DE LIMPIEZA BUCAL EN NIÑOS

Para fomentar la cultura de la limpieza bucal en los niños, el Colegio de Cirujanos Dentistas implementa en escuelas primarias el programa “Cepillado Diario”, con el cual dotan de cepillos de diente, hilo dental, enjuague bucal y demás herramientas a los menores, informó el presidente Enrique Chi Turriza.

”Este es un programa que se llama Cepidi, Cepillado Diario, es aplicado a nivel de primaria, y con ello el niño debe cepillarse diario después del recreo. El cepillo debe permanecer en la escuela, los maestros son capacitados para el uso de las herramientas, toman cursos en línea para poder atender a los menores en esta actividad de higiene”.

Sin embargo, dijo que el problema de la caries sigue latente en los pequeños, y es que uno de cada diez presenta este problema que repercute no solo en su salud, sino en sus actividades cotidianas.

“Si el niño no se atiende se vuelve un problema serio para la familia porque luego presentan dolor, el niño no va a la escuela y se convierte en un problema de mal oclusión, el niño no puede comer bien y se requiere de atención de un ortodoncista y eso es un tratamiento muy costoso, hace falta que los padres de familia se involucren y hagan que sus hijos tengan como un hábito la limpieza bucal”.