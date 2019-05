TREN MAYA NO DEBE GENERAR NUEVOS CENTROS POBLACIONALES: BRAVO NEGRÍN

La Procuraduría Ambiental del Gobierno del Estado se mantiene atenta al proyecto del Tren Maya y acude a todas las reuniones sobre el tema, aunque sean temas federales, como son la fauna silvestre, posible deforestación, cambio de uso de suelo, entre otras, en las que hemos manifestado nuestras dudas y pedido, sobre todo, la no instalación de nuevos centros poblacionales, aseguró su titular, José Bravo Negrín.

-Lo hacemos externando nuestras opiniones con la experiencia que tenemos tanto su servidor como el personal, y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, porque la mayoría de temas son federales, y son normados por las instancias federales, pero hemos expuesto nuestras dudas e inconformidades desde el inicio del proyecto y esto ha generado modificaciones a éste.

-Hemos sido precisos en que se utilice lo que ya existe y no afectar otras zonas, tanto de carretera como de vías férreas y, sobre todo, la no instalación de nuevos centros poblacionales al interior de la selva o de la reserva.

Bravo Negrín destacó la importancia de analizar concienzudamente si se debe modificar o no el trazo de la vía que cruzaría por la Reserva de la Biosfera de Calakmul pues desde hace muchos años tiene un plan de manejo que dice “lo que se puede y lo que no se puede hacer, no son opiniones personales lo que se pueda o no se pueda, lo que se deba o no se deba”.

-Los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas son muy claros y estamos para proteger tanto las áreas federales como las áreas estatales y buscar mecanismos para afectar lo menos posible –puntualizó.