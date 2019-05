FOX A AMLO: NO ERES UN DIOS, RECAPACITA

De nueva cuenta, Vicente Fox despotricó este jueves contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vía Twitter.

Ahora respondiendo a un tuit que una ciudadana publicó en la red social y que alenta al Ejecutivo Mexicano no traicionar ni fallar a los que votaron por él en las pasadas elecciones.

En su tuit precisa: Un presidente no debe jugar con la salud de su pueblo, no eres un Dios, recapacita @lopezobrador_ analiza y actúa para unir al país. No es posible que la inversión del IMSS sea la más baja en los últimos 29 años.