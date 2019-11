FRIDA SOFÍA BUSCA LA RECONCILIACIÓN CON SU MAMÁ

Luego de que Frida Sofía mantuviera con su madre Alejandra Guzmán una tortuosa relación que se dio a conocer en mayo pasado, en el marco de la celebración del Día de las Madres, ahora todo indica que la joven podría ser quien dé el primer paso para resolver esta situación.

La hija de la cantante mexicana así lo confirmó en exclusiva durante su participación en el programa “Un Nuevo Día”. Frida dijo, “Estoy dispuesta a dar el primer paso”.

Asimismo, la integrante de la dinastía Pinal resaltó que su actitud nunca fue para hacerse de publicidad, ya que no tenía nada qué ganar. “Nunca fue por publicidad, fue porque me tenía que desahogar, pero como tú dices, ya no le mando mala vibras, ya no la quiero ver sufrir”.

Por último destacó: “Ella tiene que abrir los ojos, y la verdad yo sí estoy dispuesta a hablar porque es mi mamá!”.