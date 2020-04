Frida Sofía culpó a Alejandra Guzmán por pérdida de su bebé

Frida Sofía culpó a su madre Alejandra Guzmán de la pérdida de su bebé.

Relató que su aborto estuvo relacionado con el engaño de su exnovio, Christian Estrada, con su madre.

La influencer declaró que se sintió muy afectada y tomó la dura decisión.

También aclaró que no ha recibido ayuda económica de su madre por el “dolor” que tiene.

“Yo ni siquiera he intentado ir a recolectar mi dinero que me pertenece, ¿saben por qué?, porque no quiero lidiar ni con esta gente ni con Alejandra porque sigo dolida horrible. Me duele mucho haber abortado”, manifestó en Instagram.

“Yo siempre quise a mí bebé, era lo que más quería en mi vida. Pero después de ver varias ocasiones en las cuales mi mamá y Estrada compartieron juntos en hoteles y en situaciones muy raras, pues no pude. No pude”, señaló.

Frida Sofía aprovechó para decir que su madre está rodeada de malas personas que le facilitan drogas y solo buscan dañarla.