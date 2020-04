Fue despedida por Eliseo después de 27 años de trabajo

Después de haber trabajado durante 27 años consecutivos en el Ayuntamiento de Campeche, Zoyli Dzib fue despedida injustificadamente el pasado 17 de marzo, a tan sólo 7 meses de lograr su jubilación.

A través de sus redes sociales compartió que dejó de percibir el pago quincenal el pasado 30 de marzo por lo que dignamente se puso a laborar por su cuenta para no dejar sin el sustento a su familia en lo que se resuelve su situación ante la junta local de conciliación y arbitraje.

Reprochoó al alcalde Eliseo Fernández Montúfar así como al contralor Sergio novelo haberle arrebatado el trabajo al que durante casi tres décadas dedicó esfuerzo y tiempo.

“Agradezco a mi madre que me enseñó a trabajar porque tengo dos manos que buscan el sustento de mi casa solamente me pregunto si Eliseo Fernández Montúfar y Sergio novelo estarán comiendo tranquilos después de quitarme lo que me corresponde”, escribió.