FUERTE LIDERAZGO DE AMC AL SER PRESIDENTE DE LA CONAGO: DIPUTADOS

foto diputados ramón méndez, luis garcía, alvar ortiz, josé luis flores pacheco, oscar dzul

Diputados del PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza y de Movimiento de Regeneración Nacional hicieron amplio reconocimiento al nombramiento que como presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores recibió el Jefe del Ejecutivo estatal, Alejandro Moreno Cárdenas, con lo que señalaron se reconoce su liderazgo y su capacidad de gestión y de diálogo, al tiempo que consideraron es una magnífica oportunidad para que nuestra entidad reciba mayores beneficios.

En entrevistas por separado, Ramón Méndez Lanz, Luis García Hernández, Alvar Ortiz Azar, Oscar Uc Dzul y José Luis Flores Pacheco, coordinadores y representantes legislativos de los partidos políticos señalados, coincidieron en desearle el mayor de los éxitos al gobernador de Campeche, pues enfatizaron ayudará al mejoramiento no solo de la entidad, sino de México.

De manera especial destacaron que el nombramiento haya tenido la aprobación unánime de los Gobernadores que integran la Conago, posición que se enfatizó no es sencillo de conseguir, y significa que Alejandro Moreno Cárdenas tiene presencia y conocimiento de los temas nacionales.

-Me parece que la suma de todos los Gobernadores para elegirlo es precisamente por esas características y esa cualidad que tiene. Qué esperamos con esta posición que hoy el gobernador tiene con este nombramiento en la Conago, es precisamente poder, no solamente en el contexto nacional colaborar, participar, con propuestas que estén conduciendo a un mejor desarrollo en el país, sino también en lo particular al Estado de Campeche, porque la participación de Campeche, participación directa que tendría con los que hoy están en la administración púbilca federal, permite tener un diálogo más directo, más continuo, precisar muy bien de los temas torales que hay en el Estado, y estamos seguros que se va a traducir en un beneficio para los campechanos –indicó Méndez Lanz.

El perredista Luis García Hernández señaló permitirá traer más recursos al Estado, y es un reconocimiento de su capacidad, al tiempo que le solicitó diga al Jefe de la Nación cumpla su palabra de traer a Ciudad del Carmen, Pemex Exploración y Producción, pues tiene un presupuesto cercano a los 246 mil millones de pesos anuales y daría un repunte económico a todo el Estado.

José Luis flores Pacheco, coordinador parlamentario de MORENA, reconoció la importancia de recibir el respaldo unánime de los gobernadores del país, y le deseó éxito en esta encomienda y le vaya bien a México y a Campeche.

Sobre el tema, el diputado panalista Oscar Uc Dzul, aseguró vendrán cosas buenas para la entidad y se gestionarán más recursos.

Finalmente, Alvar Ortiz Azar, representante legislativo del PVEM, indicó que recibir el apoyo de todos los Gobernadores habla de un liderazgo importante de Moreno Cárdenas y que cuenta con el voto de confianza de sus homólogos.

Destacó podrá tratar directamente con el Presidente temas como los presupuestos, asuntos de seguridad, programas, y su capacidad de gestión hará que tenga buenos resultados y destacó es la primera vez que un campechano ocupa este encargo.