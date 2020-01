“Fui víctima de ciertos abusos” con Justin Bieber, confiesa Selena

La cantante y actriz Selena Gomez ya no aguantó más la presión y ventiló gran parte de lo que guardaba en su interior. Tras varios años de relación con el cantante Justin Bieber en la que prevaleció la infidelidad, confesó que también existió el abuso emocional.

La intensa revelación fue develada a través de la exchica Disney quien le confesó al medio de comunicación NPR que durante su noviazgo con el intérprete de “Sorry” fue víctima de varios abusos emocionales y ejercía mucha presión sobre ella. Esto la mantenía en una ruleta rusa y le hacían estar inestable en todo momento.

Esta confesión surgió luego de que un amigo de Bieber revelara que el cantante alardeaba con sus compañeros de cómo le quitó la virginidad a Gomez. Esto la enfureció y por eso decidió alzar su voz y expresar todo lo que vivió con el también empresario.

“Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible”, dijo Selena durante la entrevista en la que además dijo que gran parte de sus padecimientos de ansiedad y depresión han sido causadas por el maltrato que recibió de parte de Bieber.

Considera que para ella, esto ha sido más que un desahogo, contarlo fue simplemente dejar claro que ya esa historia forma parte de su pasado y que ahora está enfocada en su carrera. Tanto que su tema “Lose You To Love” no la considera una muestra de odio, sino una manera de dejar atrás su noviazgo y todo lo que aprendió para dejar atrás lo que le hacía daño.