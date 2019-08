GAL GADOT ENCARNARÁ A LA INVENTORA HEDY LAMARR

Gal Gadot dará vida a la actriz e inventora Hedy Lamarr en una serie limitada que está preparando Showtime, informó hoy el canal de televisión en un comunicado de prensa.

Esta serie, que por ahora no tiene título, contará con con la intérprete de Wonder Woman no solo como estrella sino también como productora ejecutiva.

Lamarr (1914-2000) fue una singular figura del siglo XX, ya que profesionalmente destacó como actriz, pero también como inventora.

Nacida en Austria, Lamarr protagonizó el primer orgasmo femenino en primer plano con la polémica película “Ekstase” (1933) y pasó a la historia como la sensual Dalila del mítico filme de Cecil B. De Mille “Samson and Delilah” (1949), pero fue también una mente privilegiada que inventó una técnica de encriptación precursora del wifi.

La guionista Sarah Treem se encargará de escribir esta serie limitada sobre Lamarr.