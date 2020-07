Galilea Montijo pide “cachetear a las niñas” para evitar violaciones

Pese a la lucha que han emprendido miles de mujeres contra la violencia sexual, a la conductora Galilea Montijo aún no le ha caído el veinte que las víctimas de violencia sexual jamás son responsables de los ataques de sus agresores, no importan las circunstancias, la víctima no es culpable.

Sin embargo, la conductora se tomó la libertad de sugerirle a las madres darles unas cachetadas a sus hijas para evitar este tipo de agresiones.

“Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, declaró.

Empero no fue lo peor, la actriz manifestó que Daiana Guzmán, la menor que acusó a Kalimba de violación, le arruinó la carrera al cantante.

“Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito”, declaró.

“Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?”, dijo.