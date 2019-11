GERALDINE BAZÁN ACUSA QUE GABRIEL SOTO OBLIGA A SUS HIJAS A SALUDAR A BAEVA

El divorció entre Gabriel Soto y Geraldin Bazán sigue dando de qué hablar.

La actriz recurrió a sus redes sociales para hacer una fuerte denuncia en contra de su exesposo, a quien acusó de obligar a sus hijas a saludar a su nueva pareja.

“Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño. (…) Estoy aquí no como una víctima, para nada. Me presento ante ustedes como una mujer valiente, sin miedo a DENUNCIAR por que tiene la verdad de su mano”, dice al inicio del comunicado la actriz.

Tras ello, Bazán explicó que la principal razón por la que se separó de Gabriel Soto fue por sus múltiples infidelidades.

“Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo (Gabriel Soto). Yo SÍ fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben”, agrega.

En otro párrafo, la actriz acusa a Gabriel de obligar a sus pequeñas hijas a saludar a Irina Baeva, actual pareja del actor mexicano.

“También quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mí, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz, lo haré. Ya sea por mis hijas o por mí. Y no señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo”, sostiene la artista.

Asimismo, Geraldine dejó que lo único que desea es que Soto conserve su salud por el bienestar de las hijas que tienen en común.

“Algo más que quiero dejar muy claro, mi interés por el Sr. Gabriel Soto Borja desde hace mucho tiempo es nulo. Que se conserve en salud y bienestar, por el bienestar de mis hijas es mi único deseo para él”, dijo la actriz.