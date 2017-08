GESTIONA CONGRESO REUNIÓN ENTRE PESCADORES Y SEPESCA

Ante la petición que le hicieran pescadores de altura, que encabezados por su líder Alejandro López García, de interceder ante la Secretaría de Pesca, para recibir apoyos económicos, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, indicó que tendrán una reunión con el secretario estatal de Pesca, José del Carmen Rodríguez Vera, para darles las razones justificadas si es posible o no darles ese respaldo económico.

En conferencia de prensa al concluir la sesión de la Diputación Permanente, Méndez Lanz indicó que la intención del Congreso es apoyar a todos los ciudadanos y cumplir con una de sus responsabilidades que es la gestión, para encontrar una respuesta a la demanda de los hombres de mar.

Agregó que se solicitó al titular de la Sepesca reunirse con los pescadores de altura para explicarles con razones, si es posible o no que se les brinde el apoyo económico que demandan, por lo que sería una reunión cordial de información.

Enfatizó que son casos particulares, pues aseguró el 97 por ciento de los pescadores de altura fueron atendidos, por lo que cada hombre de mar debe presentarse para resolver su situación si es que tiene solución.

-La Secretaría de Pesca tiene que dar una justificación del que si se puede o no se puede para se resuelvan los problemas de este sector; la información que hoy nos proporcionó Julio Alejandro pues nos hace ver que no es la cantidad que se ha expresado, es mucho menos, pero a fin de cuentas hay gente que queda todavía sin la atención, por lo que me puse en contacto con el Secretario Rodríguez Vera para canalizar la petición de los pescadores, de revisar caso por caso, y será en los próximos días para cuando tengan ellos oportunidad de revisar y resolver el problema.

Asimismo, comentó que hace un mes, la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura se reunió con los pescadores, se revisaron los puntos donde había discrepancias y se pudo resolver favorablemente.

-Dentro de lo que cabe, son los menos y hay que atenderlos de manera particular para dar una explicación al sí o al no, en caso de ser así.

Por otra parte, sobre el planteamiento que hiciera en la máxima tribuna la diputada panista Asunción Caballero May para modificar el periodo que comprende el informe de trabajo del Gobernador, indicó es un tema que se ha tocado en otras administraciones, por lo que este asunto se tendrá que discutir con las Secretarías de Planeación y de Finanzas y será ésta última la que oriente cómo viene el manejo de los recursos para el Estado de Campeche y qué puede aportar el Poder Legislativo para una mejor presentación de los resultados de la labor administrativa

-Lo que sí es un hecho que va en función también del Informe de Gobierno, de las comparecencias, o sea tiene un mecanismo que está plasmado en la Constitución y que todo eso tendría que moverse en un momento dado, entonces esperamos hacer la reunión de trabajo y veremos que surge de ella.

-A fin de cuentas lo que le importa a la gente es que hay un manejo transparente de los recursos, le importa ver resultados, le interesa ver que el recursos que se consigue a base de gestión con el Gobierno Federal tenga el impacto que se está buscando, que los recursos que están en el presupuesto se ejerzan correctamente y ahí tenemos la oportunidad no solamente para ir a las comparecencias y platicarlo sino también para que lo platiquen con los Secretarios, intercambiar información y analizar cómo se va ejerciendo el gasto.