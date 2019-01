GESTIONARÁN TRANVÍA PARA CIUDAD DEL CARMEN

Se gestionarán recursos por más de un millón 500 mil pesos para la adquisición de un nuevo tranvía en Ciudad del Carmen, esperando que esto sea una realidad a más tardar en mayo o junio del presente año, informó el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza.

“Vamos a iniciar la gestión con el Gobierno de México para poder contar con un tranvía en los próximos meses en Ciudad del Carmen, queremos continuar impulsando el turismo en el estado y esta es una buena forma que hemos encontrado de mostrar los rincones de cada municipios, de cada ciudad”.

Agregó que en el caso de la Ciudad de San Francisco de Campeche, por el momento no se tiene contemplado ampliar el parque vehicular tipo tranvía, sin embargo no se descarta la idea, puesto que en temporadas vacacionales no se dan abasto, y es que en el pasado mes de diciembre, se reportaban hasta 25 corridas diarias de cada uno”.

“Han aumentado las corridas en las vacaciones, en diciembre se registraban hasta 25 al día, y ya dependerá del patronato contemplar o no la gestión de uno nuevo, mientras tanto, consideramos que es una buena estrategia, en lugar de abrir nuevos sitios turísticos hay conservar y mostrar los que ya se tienen, y el tranvía ayuda a ello”.