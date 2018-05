GESTIONAREMOS PARA QUE HOPELCHÉN SEA MODELO EN PRODUCCIÓN: CCB

Hopelchén.- En una nueva visita a Los Chenes, Christian Castro Bello, candidato a senador por la coalición Todos por México, aseguró que pondrá todo su empeño y potencia para gestionar los recursos, programas y acciones necesarios para hacer de Hopelchén un municipio modelo en producción agrícola, apícola y agroindustrial, como lo piden sus habitantes.

Acompañado por Sandy Baas Cahuich y Emilio Lara Calderón, aspirantes a la alcaldía y diputación local por el Distrito 18, Castro Bello se reunió por separado con campesinos, tricicleteros, mototaxistas, militantes y simpatizantes del PRI, PVEM y PANAL, productores y mujeres microempresarias, además de caminar por varias calles de la cabecera municipal.

En esta región, Castro Bello mencionó que lo que más quieren los campechanos es unidad, integridad, saber cómo se van a resolver los temas del Estado, y sin duda, tener un gobierno comprometido con la transparencia, la claridad y la rendición de cuentas, como lo ha indicado José Antonio Meade, candidato de la alianza Todos por México a la Presidencia de la República, a quien pidió que apoyen para contar con los recursos que necesita Hopelchén.

– Trabajando en equipo: los senadores, diputados federales y el Presidente de la República, se pueden lograr más cosas y mayores resultados para Campeche. Por eso es necesario que el 1 de julio voten por la coalición Todos por México: por José Antonio Meade, Rocío Abreu, Jorge Chanona y Christian Castro. También por Sandy Baas y Emilio Lara.

En Ich-Ek, ante habitantes de esta comunidad, Castro Bello se comprometió a trabajar siempre cercano a los cheneros, con pura energía y determinación, “porque Hopelchén no solo es la cabecera municipal: también lo es Iturbe, Ukúm, Dzibalchén y todas sus comunidades, donde habitan mujeres y hombres de trabajo y esfuerzo, la gente que hará un Hopelchén con más unidad y más potencia”.

Indicó que en Christian Castro tienen un amigo, “tendrán a un senador que trabajará todos los días por la gente de Hopelchén, por más mecanizados, caminos sacacosechas y apoyo a productores”.

Ya en la cabecera municipal, en la Comisaría Ejidal, Castro Bello habló con representantes de las agrupaciones de tricitaxis y mototaxistas, que suman alrededor de 350 transportistas, a quienes aseguró cercanía, resultados y trabajo.

En Dzibalchén, el candidato aliancista convocó a los militantes y simpatizantes del PRI, PVEM y PANAL, a trabajar unidos y en equipo. Hasta acá llegaron habitantes de Iturbide, Ramón Corona, Pedregal, Cancabchén, Chunchintok, Pakchén, Chencó y Francisco J. Mújica.

Junto a Baas Cahuich, Lara Calderón y Aída Cervera, aspirante a la Junta Municipal de Dzibalchén, Castro Bello reconoció en la militancia a mujeres y hombres decididos a darlo todo por los partidos que conforman la coalición Todos por México.

– A ustedes no les importa el sol, el calor ni la lluvia, son gente de palabra y leal. Díganle a los cheneros que su amigo Christian estará permanentemente en Hopelchén. He venido muchas veces y lo seguiré haciendo, aquí me siento en casa, subrayó.

De regreso a la cabecera municipal, continuando con sus actividades de campaña en esta cuarta ocasión que visita los Chenes, Christian Castro realizó una caminata que abarcó las calles 13, 14, 15, 18 y 19.

Por más de dos horas Christian platicó con los cheneros en sus casas. Les habló del trabajo que desempeñará como legislador federal. Les dijo que después del 1 de julio regresará, para seguir trabajando cerca de ellos: “No seré un senador más; seré el mejor senador, que con pura energía y determinación contribuya al desarrollo de un estado que hoy crece sin pausa hacia a mejores estadios de desarrollo y bienestar”.