Gobernador de Jalisco envía contundente mensaje al Presidente de la República, tras violenta manifestación

Alrededor de las 17 horas, jóvenes se manifestaron en las inmediaciones de Palacio de Gobierno en Guadalajara, para pedir justicia por la muerte de Giovanni, presuntamente a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La manifestación habían dejado como resultado 27 personas detenidas, entre ellas dos mujeres y veinticinco hombres, de los cuales hay seis menores de edad.

Además, de seis policías heridos y un policía quemado por los manifestantes, así como de tres patrullas de la Policía Estatal incendiadas, pintas y vidrios rotos en palacio de gobierno.

Al momento de la manifestación, algunos uniformados bajaron de sus motos para intentar pasar, pero al parecer en un momento de confusión, un joven tapado del rostro y con lentes oscuros se acercó por detrás del policía, le roció un líquido y le prendió fuego.

Tras una a dos horas, los manifestantes lograron romper la puerta de Palacio de Gobierno, lugar donde se encontraban labrando alrededor de 80 personas, la mayoría de ellas mujeres, además de los policías que se resguardaban, pero al momento de irrumpir los policías lanzaron gases lacrimógenos a la multitud.

Protests in Guadalajara after Giovanni López was beaten to death while detained #JusticiaparaGiovanni pic.twitter.com/P9svPfyhBn

🇲🇽Protests in Mexico on the streets of Guadalajara Jalisco demanding Justice for the death of Giovanni López! 🗣 pic.twitter.com/MrpTezs42H

— anonymous (@Youranoncetral) June 5, 2020