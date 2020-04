Gobernador de Nayarit pide a sus habitantes no recibir a turistas

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, aseguró tener información verídica de que personas con COVID-19 de Jalisco están llegando a Bahía de Banderas, por lo que pide a sus habitantes no atenderlos.

“Pero sí estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco, personas que tienen positivo el Covid, ellos vienen a encerrarse acá”.

“Le pido a la población de Bahía de Banderas, sí es difícil lo que voy a decir, les pido por favor no atiendan a estas personas en sus casas, repito, no lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado, muy responsable, me dijo: ‘Toño, son chingaderas que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho’”.

Le pido a los habitantes de Bahía de Banderas se abstengan de prestar servicios a aquellos vacacionistas, que llegaron a casas y departamentos pues corren riesgo. — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) April 5, 2020

“No vamos a permitir que vengan a que nos contagien a nuestra gente, por eso repito, vamos a cerrar las casas club, las piscinas colectivas y también toda la atención a su presencia”.

Siempre son bienvenidos, pero en esta ocasión deben quedarse en sus lugares de origen. Cerraremos casas club, piscinas colectivas y toda atención a su presencia. — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) April 5, 2020

Además, mencionó que ya giró instrucciones a Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Pública para que hagan rondines para que ninguna alberca esté abierta.

“Son bienvenidos siempre, están en todo derecho, pero así como los nayaritas somos responsables y nos hemos fajado en estos ya casi 15 días, les pido que hagan lo propio, enciérrense en su casita allá en Guadalajara. No tengo nada contra ustedes, todo mi reconocimiento y respeto, pero los nayaritas estamos haciendo un buen trabajo y no queremos perder vidas”.

Ante la presencia irresponsable de visitantes de otros lugares del país, concretamente de la zona conurbada de Guadalajara, incluso con positivo de coronavirus, de lo que tenemos certeza, me permito comentar lo siguiente: — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) April 5, 2020

“Sé de personas que tienen el Covid, sé donde están instaladas, no quiero decir nombres para no quemarlos porque no es mi estilo, pero la policía hará lo propio, hará lo conveniente porque mi responsabilidad es con los nayaritas y voy a cuidar la salud de los nayaritas”.

Si identifican a visitantes háganlo saber a la autoridad para enviar servicios de Salud y de Protección Civil a efecto de garantizar su aislamiento. — Antonio Echevarría G (@aegnayarit) April 5, 2020

“Gente irresponsable, porque trae el COVID, trae el coronavirus y ellos lo saben, dicen que vienen a encerrarse que se queden allá donde están, cuando estén limpiecitos que se vengan aquí y hagan las pachangas que quieran”.