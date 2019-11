GOBERNADOR ENTREGA 535 CHROMEBOOKS A ESTUDIANTES DE BACHILLER

El gobernador Carlos Miguel Aysa González entregó 535 Chromebooks del programa Google for Education, a jóvenes de nivel medio superior de los colegios de Bachilleres, de Estudios Científicos y Tecnológicos, Instituto Campechano y Telebachillerato Comunitario de Isla Arena, Calkiní.

Durante el evento que se llevó a cabo en el Centro de Formación y Evaluación Docente, ratificó su compromiso de apoyar a la juventud para que se prepare académicamente, desarrolle sus habilidades, se forje un destino de mayor certeza y contribuya a que la entidad siga por el rumbo del desarrollo y la modernidad.

“Es momento de hacer más por nuestra juventud, de ayudarla y motivarla para que puedan desplegar totalmente sus alas. Apoyarlos es un compromiso de mi gobierno porque queremos que se atrevan a ser agentes de cambio, promotores de la modernidad y arquitectos de una sociedad más unida, justa y visionaria”, subrayó el mandatario.

Tras precisar que la entrega de las computablets es un acto que fortalece la competitividad de los estudiantes, garantizó que de cara a la próxima década “no permitiremos más fugas de talentos ni tampoco sueños que se trunquen anticipadamente, porque mentes brillantes no hallaron a tiempo las oportunidades requeridas”.

Dijo que en pleno siglo XXI el uso de la tecnología no debe ser una aspiración, sino una realidad cotidiana, por lo cual se les respalda con herramientas digitales que les ayuden a tener una sólida formación.

-Lo que se haga hoy en favor de las nuevas generaciones repercutirá de manera positiva en la sociedad -afirmó Aysa González, quien asistió al evento acompañado del secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López.