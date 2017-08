GOBERNADOR: INFORME SERÁ DE RESULTADOS, NO DE BUENAS INTENCIONES

El informe es un buen momento para rendirle cuentas a la sociedad, señaló el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien afirmó presentará un informe no solo de buenas intenciones á un informe no solo de buenas intenciones sino de resultados, con claridad y puntualmente, y agregó que con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, vendrá el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.

-Todos los días rendimos cuentas (pero), el informe es un buen momento para que se haga un escrutinio público –indicó-.

En entrevista luego de presentar el proyecto de remodelación del malecón de la ciudad capital, el mandatario campechano comentó que “a mi casi no me gusta debatir con la gente, con algunos cuando presentan políticamente su argumento… hay que hablar con las verdades, no con verdades a medias o con mentiras tan grandes, siempre con la verdad y con la realidad.

-Estoy muy agradecido, siempre les agradeceré a todos los campechanos su buen trato, su buena disposición, su respeto hacia su amigo Alejandro Moreno porque me siento muy orgulloso de nuestra gente y de nuestro pueblo.

Moreno Cárdenas señaló que a su segundo informe sobre el estado que guarda la administración pública estatal asistirán algunos invitados especiales, “gente que ha sido parte fundamental en la construcción de este proyecto para Campeche y sin lugar a dudas, y lo tengo que reiterar, el mejor amigo, el mejor aliado que tiene Campeche es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto”.

Comentó entonces que con la representación del Jefe de la Nación, asistirá el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid