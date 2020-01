Gobernadores tienen quince días para adherirse al Insabi

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que un total de diecinueve gobernadores tienen 15 días para decidir si se adhieren o no al acuerdo de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Hay un tiempo, 15 días para que ellos decidan si se adhieren, si van a participar o no en el plan. Faltan 19 para ser exacto, no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se harán cargo de la atención médica y los servicio de salud si no se adhieren.”, indicó en rueda de prensa.

Agregó que los mandatarios estatales tienen derecho a contar con la información suficiente sobre el acuerdo de salud”.