GOBIERNO DE MÉXICO RECHAZA CONSIDERAR A CÁRTELES COMO TERRORISTAS

“No somos vendepatrias” para acudir a un gobierno extranjero y pedirle que resuelva nuestros problemas internos, aseveró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al advertir que su gobierno no permitirá declarar a los carteles de la droga que operan en nuestro país como terroristas por parte de los Estados Unidos.

“Nosotros no aceptamos eso, nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero, es muy clara nuestra constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos, no somos vendepatria, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero”, sostuvo el presidente López Obrador luego de cuestionarle la clasificación que tiene su administración en torno a las organizaciones criminales generadoras de gran parte de la violencia en el territorio nacional.

López Obrador dijo que después del llamado “Cualiacanazo” donde se dejó en libertad al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López y de los asesinatos de nueve personas en agravio de la familia LeBarón y Langford, el gobierno del presidente Donald Trump ha sido respetuoso y solidario al ofrecer colaborar con México en lo que las autoridades nacionales requirieran.

Y consideró lamentable que mientras el gobierno estadunidense mantiene el respeto por la soberanía mexicana, desde nuestro país haya voces y “presiones” que con una posición conservadora insistan en responder la violencia con violencia y demanden “casi casi una intervención”.

En el mismo tono, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon estimó “inconveniente e innecesario” una declaratoria como la planteada por integrantes de la familia LeBarón, quienes anunciaron que pedirán al presidente de los Estados Unidos clasificar como terroristas a los carteles de la droga mexicanos, luego de que el pasado cuatro de noviembre de este año, 9 de sus familiares —3 mujeres y 6 niños— fueron acribillados por integrantes del crimen organizado.