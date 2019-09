GOBIERNO FEDERAL AÚN NO PRESENTA REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS

La falta de reglas de operación por el Gobierno Federal en los diferentes programas en el primer año de la actual administración, han frenado el desarrollo económico, aseguró Gabriel Escalante Castillo, secretario de Desarrollo Económico, quien señaló afecta todas las actividades no solo económicas.

Señaló el Congreso de la Unión discute la miscelánea fiscal para el próximo año, y en Campeche también ya se hace lo propio, se tienen los proyectos listos para su discusión con la Secretaría de Hacienda pues se trata de un trabajo en equipo, conjunto, y la gestión es importante al tiempo que lamentó la desaparición de instituciones como el Inadem y la falta de paripazos, además de la falta de reglas de operación.

-Nos vemos en la obligación de buscar más recursos para que con los pocos que da la Federación podamos hacer más, y financiar proyectos importantes en Campeche. Ya no hay paripazos, ya no pasan por los gobiernos locales y estamos esperando las nuevas reglas de operación; su ausencia ha frenado el desarrollo de la economía local, por lo que se ha intensificado el trabajo de gestión incluso en fondos internacionales y no esperar “a que nos abran la llave”.

Escalante Castillo indicó las reglas de operación serán para los próximos fondos que operarán el 2020; este año no hubo reglas de operación para los diferentes programas y hubo un subejercicio muy importante del Gobierno Federal, lo que frena el desarrollo y la economía de las entidades federativas.

Se requiere conocer ya las reglas de operación que se aplicarán el próximo año y prepararnos, ver cómo podemos participar y poder mover, sobre todo proyectos, hacia donde queremos ir.