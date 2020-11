Gobierno Federal impulsará formación de médicos-especialistas

El Gobierno federal presentó la estrategia para impulsar la formación de médicos y especialistas para que así el país cuente con un número mayor.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que se destinarán 2 mil 500 millones de pesos para el impulso de la educación de los jóvenes para formarse como especialistas.

Reconoció que la pandemia dejó entrever el déficit de médicos especialistas en el país.

“Se heredó un déficit de médicos especialistas. Fue un saldo, otro más negativo de la política neoliberal; nos dejaron sin médicos ni especialistas, porque no les importó realmente el fortalecer el sistema de salud pública, se empeñaron en la privatización de la educación y se rechazaron a muchos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en realidad las universidades no tenían cupo porque no contaban con presupuesto”, expuso.

De su lado, el titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI, Alejandro Svarch Pérez, reconoció que la falta de especialistas se debe al número de estudiantes que son aceptados tras el Examen Nacional de Residencias Médicas y que ha provocado que en promedio se cuente con 0.9 médicos-especialistas por cada 100 mil habitantes.

Resaltó que de seguir con el modelo actual, para el año 2030 la cifra de médicos-especialistas no variaría mucho.

Por ello, el Gobierno federal otorgará con esta estrategia 18 mil 929 lugares, 9 mil 449 más que en 2019, por lo que se espera contar con más especialistas tras el Examen Nacional de Residencias Médicas.