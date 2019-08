GOBIERNO FEDERAL PROVOCÓ PARO DE TRABAJADORES DE COBACAM

Luego de señalar que el paro de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) es de brazos caídos y que es resultado de la respuesta que el Gobierno Federal hace a la exigencia del pago que por ley le corresponde a los trabajadores, su directora Adlemi Santiago Ramírez puntualizó que la respuesta de la Secretaría de Hacienda es la misma; no hay condición presupuestal, y se notifique a los secretarios de Finanzas y Gobernadores de las entidades federativas para que ellos resuelvan.

Indicó, el movimiento es una convocatoria nacional que hicieron la cooperación de Sindicatos, que piden a los trabajadores esta acción por que no tienen el pago de aguinaldos, el ISR del aguinaldo, el K1, temas que enfatizó afectan a los 935 trabajadores que hay en la entidad y recordó que este tipo de protestas también la realizaron trabajadores del Cecyt.

Aseguró les preocupa que llegue fines de septiembre sin tener respuesta, pues es el tiempo en que se cierra todo movimiento de dinero por la Federación, por lo que solo cuentan con 30 días para tener una respuesta favorable.

Puntualizó que el Gobierno del Estado está en la mejor disposición de pagar la parte que le corresponde, pero para ello es necesario que la Federación dé la pauta para ese pago, envíe el documento en el que se compromete para poder hacerlo, como establece el Anexo de Ejecución, que marca 50-50. El monto asciende a 30 millones de pesos.

Más adelante, señaló que, por disposición del Gobierno Federal, se realiza una revisión de todo el personal y quien no acredite su preparación para el cargo que desempeña, sin importar niveles, no podrá trabajar a partir del próximo año, sin importar la antigüedad que tenga en el encargo.

Finalmente, reiteró que si el Gobierno Federal mantiene su postura de no hacerse responsable del pago de prestaciones y que pide el tema se trate con los Secretarios y Gobernadores para que acudan a las instancias necesarias porque “no son responsables de este pago”.

-La respuesta es la misma, no tienen dinero no tienen dinero y el tiempo se está acabando; que se trate el tema con los Gobernadores y las Secretarías, pero no se puede eliminar una prestación de ley.