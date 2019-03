GOBIERNO FEDERAL, SIN RESULTADOS CONCRETOS: CARRILLO ZAVALA

Sin resultados concretos el gobierno de Andrés Manuel López Obrados a 100 días de haber tomado el cargo de presidente, quedando a deber en temas como el precio del combustible y con las repercusiones que dejó su decisión de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, consideró el ex gobernador de Campeche y miembro del Confederación de Trabajadores de México (CTM), Abelardo Carrillo Zavala.

“Creo que si bien hay varios cambios de los cuales no podemos hablar puesto que llevan su curso, también es válido decir que hay temas en los que no vemos un rumbo definido, el presidente se comprometió a reducir el precio de la gasolina y aun no hay nada concreto, otro aspecto que considero sigue afectando es la decisión de cancelar el aeropuerto”.

Carrillo Zavala compartió que se deberán afinar las políticas públicas para llevar a un mejor rumbo al país, pues 100 días no es suficiente para lograr grandes cambios pero tampoco es pretexto para un buen inicio que no se está dando.

Señaló que este escenario en la política da la oportunidad a su partido, el PRI, de buscar ser una oposición real que mejore el futuro de México, considerando que no es tarde para regresar al camino y que se vuelva a recuperar la presidencia como se hizo después de los dos sexenios en los que gobernó el PAN, para lograr realmente que el país prospere.