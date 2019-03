GOBIERNO NO DARÁ RECURSO A NINGUNA ORGANIZACIÓN SOCIAL: AMLO

No se harán excepciones en el retiro de recursos a organizaciones sociales que eran financiadas por el gobierno federal, incluyendo aquellas que se dedican a apoyar a mujeres víctimas de violencia, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa insistió en que no va a ceder en su planteamiento de entregar directamente recursos a la población de grupos vulnerables que a la fecha eran atendidas por organizaciones sociales.

En cosas de este tipo no voy a cambiar, no voy a ceder. Y tengo que ser estricto y no hacer excepciones, porque la primera que haga, si se concede: ‘A ver, es que se trata de la asociación de niños de la calle’, que se justicia mucho. Bueno, en este caso sí. Pues por ahí se van a ir todos”, reiteró el presidente

Sobre si las organizaciones que atienden a mujeres víctimas de violencia seguirán recibiendo recursos para continuar con su labor, el Presidente respondió que esas agrupaciones deben perder la esperanza de recibir apoyo monetario del gobierno.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia, explicó que serán atendidas por la Secretaría de Gobernación.

“Vamos a buscar la forma y les aseguro que no va a haber ningún problema y que puede hasta mejorar el servicio. Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas”, puntualizó el presidente.

Reiteró que se entregarán recursos directamente a personas de grupos vulnerables, que lo requieran y se buscarán los mecanismos para entregarlos.