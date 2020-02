Golpean a mujer, creyeron que tiene coronavirus

El temor que está causando el nuevo brote de coronavirus ha dejado cientos de muertos y miles de personas infectadas, pero esta no es la única forma en la que ataca este virus mortal.

Como lo muestra un video que fue difundido en redes sociales y donde se puede observar el interior de una estación del Metro de Nueva York en el que se ve el momento en que un grupo de hombres golpean a una mujer china, por el simple hecho de usar un cubrebocas.

En el video se puede ver a la mujer correr rumbo a la salida de la estación, pero es interceptada por dos hombres afroamericanos quienes la golpean brutalmente.

La mujer, al verse acorralada, levanta las manos en señal de rendición, pero esto no es suficiente para los pasajeros quienes la agreden.

Chinese woman gets attacked for wearing a mask in nyc. #coronaviruschina #coronavirus #NYC pic.twitter.com/IlaYC9aMjE

— Tony He (@TonyySays) February 4, 2020