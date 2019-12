GRAVE, LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES: INE

Luego de señalar que la violencia política contra las mujeres es una situación grave pues hay entidades federativas en las que se dio la alerta de género, Diana Paola Ravel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche, manifestó es algo difícil de poder identificar.

-Tiene que tener tres elementos: primero es una violencia que se dirige en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero además tiene como objetivo menoscabar sus derechos políticos electorales, incluso ya en el ejercicio del cargo –indicó.

-Creo es un problema grave; la violencia política es una de las vertientes en donde vemos manifestada la violencia de género contra las mujeres, tenemos que atenderlo y una de las primeras cosas por atender es la sensibilización y la capacitación para las mujeres, que sepan reconocerla para que sepan dónde denunciar, y después las propias autoridades para que hagan una valoración con perspectiva de género y sean un poco más flexibles en cuanto a las pruebas porque no es fácil poder comprobar este tipo de violencia.

Dijo entonces que en el caso de Campeche, el OPLE no recibió ninguna queja sobre el tema al tiempo que indico no significa que no tenga un problema.

-Primero tendríamos que verificar si eso concuerda con la realidad y si no es así, por qué tenemos una cifra negra… a lo mejor las mujeres no acuden a denunciar, no sienten la confianza, no logran identificarla, piensan que si denuncia no va a pasar nada; tenemos que revisar todas las vertientes y, sobre todo, cuando se logre acreditar, se pongan sanciones que verdaderamente erradiquen esta problemática e inhiban a los actores porque si lo que aplica con amonestaciones públicas no inhiben a nadie.

Sobre tipificar este delito con mayor rigor, dijo sobre todo habría que sensibilizar también a las autoridades para que, si se acredita una conducta sistemática y reiterada, entonces se sanciones con mayor rigor.

Ravel Cuevas ponderó la importancia de identificar si se trata de violencia política por cuestión de género pues indicó una crítica fuerte a una mujer en la que se le exige rendición de cuentas, no es violencia política, incluso una agresión y si no se logra acreditar es violencia política por razón de género, solo sería violencia política.

Por último, sobre la presencia de elementos del INE en la zona en conflicto limítrofe, comentó por regla no se establecen suspensiones cuando hay controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

-Nosotros tenemos que seguir prestando los servicios a la ciudadanía, vamos a actuar conforme a los papeles que nos presente la ciudadanía; si es documentación donde acredite que su domicilio está en Campeche, le vamos a expedir su credencial para votar con domicilio en Campeche; si lo acredita en Quintana Roo o Yucatán, así lo haremos.