GRAVE QUE MÉXICO SELLE SUS FRONTERAS: MUÑOZ LEDO

Es “gravísimo” que México “selle sus fronteras” contra la migración centroamericana por presiones de Estados Unidos, reiteró Porfirio Muñoz Ledo, pero aseguró que el acuerdo con el presidente Donald Trump no doblará la política exterior de este país en materia migratoria.

El legislador apuntó “México ni puede ni será subalterno” de Estados Unidos” porque se trata “de un juego político interno” de esa nación.

Aquí no se le ha dado uno (un giro), más de lo que yo quisiera, no creo que esta expresión dure después del gobierno de Trump y México no podrá cambiar de política migratoria. Es más, pasado mañana presento en la Comisión Permanente un proyecto de reforma constitucional en materia de migración”, dijo este lunes.

Muñoz Ledo calificó de “bravatas electoreras” el discurso antiinmigrante del presidente estadounidense, señalando que no se podrá detener la migración.

Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos, puede acoger tres veces más los habitantes que tiene –digamos según los estándares de la Unión Europea-, quiere decir que podemos migrar un siglo más, pues hay mucho terreno”, dijo.

Sobre los supuestos acuerdos “en lo oscurito” que México negoció con Estados Unidos, como afirmó Trump, Muñoz Ledo dijo que es una amenaza “francamente demagógica y changarroide”.