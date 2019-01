GUARDIA NACIONAL DEBE INCLUIR EL SENTIR CIUDADANO: MÉNDEZ LANZ

El Congreso del Estado tiene que avalar temas relevantes como la creación de la Guardia Nacional, pero siempre y cuando cumplan con las observaciones que se han hecho, y hacerlo no solamente por quien lo dice, sino porque es un sentir de la ciudadanía que funcione, y deben tomarse todos los puntos de vista y sea una buena iniciativa, señaló Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

Señaló lo anterior en conferencia de prensa al concluir la sesión de la Diputación Permanente, en la que también se refirió a las modificaciones al Código Penal en la Cámara de Diputados, para agravar delitos, como el huachicoleo, la corrupción pero no se incluye el fenómeno de la “puerta giratoria” y se tipifique como grave el delito de robo, en el dictamen a pesar de ser una demanda social.

Indicó comparten la opinión y punto de vista del Gobernador y se analizan ya las propuestas que podrían llegar al Congreso local, para su aval, el que dijo deben dar a temas como la Guardia Nacional, pero con la condición de que se cumplan las observaciones realizadas.

Señaló el tema se ha tocado en años anteriores y ha generado polémica pero aseguró lo importante es saber cómo funcionará, lo que puntualizó tiene que ser parte del consenso y que el Gobierno Federal tiene que tomarlo en cuenta, pues la pluralidad enriquecerá la propuesta pues aunque tenga “buenas intenciones” debe aterrizarse con todos los puntos de vista favorables y sea una buena iniciativa.

En cuanto a la no inclusión en las modificaciones al Código Penal para considerar delito grave el robo, y poner un alto a la recurrencia de éste, señaló no es un tema agotado y puede surgir en relación al caso del huachicoleo, entre otros temas incluidos.

-Estamos atentos; no necesariamente en esta primera etapa de lo que se quiere tipificar como delito grave, pueda venir. Es un tema sensible, no solamente en el Estado de Campeche, esta queja la hemos recibido de parte de diputados de otros Estados.

Méndez Lanz indicó se insistirá pues es un sentir ciudadano no solo en Campeche sino en varias entidades y se retoma por todos los Congresos locales, por lo que esperan una respuesta favorable más adelante.

Por último, sobre la solicitud de juicio político en contra del exalcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, por la actual administración municipal de Campeche, indicó que si hay la presunción de irregularidades, deben acudir al Sistema Estatal Anticorrupción.

-En el caso del procedimiento que tendrá que revisarse, pues tienen que haber los fundamentos legales que realmente amerite lo que se está solicitando, porque a fin de cuentas, y lo expreso como tal, en ocasiones cuando cumple con ciertos requisitos para la cuestión de sus derechos políticos bueno pues se atiende de otra manera no lo está, pues no se aprueba.

-Hay temas mucho más importantes, no quiere decir que no lo sea, pero el peso específico en términos de la resolución que nosotros podemos tomar depende en buen sentido del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción.

-A fin de cuentas si hay algún delito, en el tema de los derechos políticos de las personas, tiene que haber un sustento para tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces como pueden ver ustedes está prácticamente concatenadas las cosas, y no debemos de tomarlo a la ligera. Lo que hemos pedido y seguiremos insistiendo y lo platicamos con todos los diputados, es que tenemos que seguir dando resultados, la gente no espera estar en los debates entre uno y otro, sino que espera resultados y eso es lo que estaremos atentos y pendientes.