HABRÁ RESPUESTA ENÉRGICA SI EU IMPONE ARANCELES: SEADE

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, anticipó que sería “desastroso” que Estados Unidos cumpliera su amenaza de imponer un arancel del 5 por ciento a todos los productos mexicanos que ingresen por su frontera ante la “falta de acciones contundentes de México contra la migración ilegal”, según advirtió en Twitter el presidente Donald Trump.

“Es algo desastroso, esa amenaza llevada a la acción seria gravísima, muy seria, extremadamente seria”.

“Al mismo tiempo, no es secreto que el presidente Trump es muy activo en el uso del Twitter, lanza muchos tuits que después cae el tema, habla de otra cosa y ahí se quedan, algunos pasan a acción”, señaló.

En conferencia de prensa apenas minutos después de que el mandatario norteamericano lanzara su amenaza a México, el funcionario dijo que no se quedarán cruzados de brazos y estarán atentos en los siguientes días.

“Entonces, nosotros queremos saber de qué se está hablando aquí, no estoy diciendo que nos vamos a quedar cruzados de brazos hasta el 10 de junio, que es la fecha; no nos vamos a quedar cruzados de brazos para saber si iba en serio o no, pero si confío que sea algo que no esté destinado a llegar a acción porque si sería gravísimo”, dijo.

Adelantó que en caso de que se concrete esta decisión unilateral de Estados Unidos, México responderá “de una forma enérgica”, mientras tanto, dijo, que iniciarán un contacto discreto para saber de qué se está hablando.