HABRÁN MÓDULOS ITINERANTES PARA INSTALACIÓN DEL CHIP DEL REPUVE

Aunque hasta el momento Campeche lleva colocados 40 mil chips del Registro Público Vehicular (REPUVE), esto no representa ni el 50 por ciento del padrón de autos, y es que continúa la resistencia de los dueños por realizar su trámite, aumentando el número de personas que no acude a su cita, sobre todo en el municipio de Carmen, manifestó el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novelo.

Ante esta situación, en el segundo semestre del 2018 podrán en marcha un nuevo método, llevar módulos itinerantes a las colonias y realizar la colocación del chip del Repuve por Código Postal.

“Desafortunadamente todavía no llegamos al 50 por ciento, por eso en este año propondremos que los ciudadanos realicen el trámite por Código Postal y vamos a ir por colonias poniendo un módulo, y es que más ya no podemos hacer, estamos prácticamente llevando el Repuve casa por casa, los esfuerzos del Gobernador Alejandro Moreno han sido muchos, y la gente aún no es consiente que a través del chip pueden proteger su patrimonio”.

Manuel Lanz resaltó que aunque se están cumpliendo las metas anuales, el avance del padrón no es el que se quisiera.

“Este año tenemos una meta de 18 mil chips que queremos poner, a la fecha llevamos el 60 por ciento, y es que nuestras metas anuales si las cumplimos, lo que no hemos cumplido es con todo el padrón por la resistencia que persiste, la gente ya no acude a su cita y el problema es más latente en Carmen”.