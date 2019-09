¡HACEN DE MENOS A FIESTEROS CAMPECHANOS! AÚN NO TIENEN ESPACIOS

El alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, ha incumplido su promesa de tomar en cuenta a los locatarios campechanos y darles prioridad en la feria de San Román, acusó el presidente de la Unión de Vendedores, Locatarios, Diversiones y Atracciones del Parque Campeche, Rogelio Loeza Chim, pues a escasos cuatro días de que inicie la feria en el Foro Ah Kim Pech, no les han permitido instalarse.

“La empresa a quién dieron la concesión es la que se está instalando, nosotros hasta lo último, ya casi comienza y no sabemos dónde nos van a poner, no aceptaremos un espacio donde no vendamos, nos dejaron a un lado cuando el alcalde se había comprometido con el pueblo”.

Y afirmó que hasta ahora no les han dado costo del reducido espacio que ocuparán escasos seis puestos, estando a expensas de lo que decida la empresa contratada.

“Ni cuanto vamos a pagar, ni dónde vamos a estar, no sabemos nada, el Ayuntamiento ya le dio todo el poder a los García, dueños de esa empresa, hemos visto que están en el foro, pero a nosotros no nos dan acceso, y no sabemos que va pasar, es injusto a estas alturas”.