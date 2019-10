HAY DESABASTO DE CONDONES, DENUNCIA “UNIDOS POR UNA VIDA DIGNA”

Solo 2 mil de los 10 mil condones que se solicita mensualmente entrega la Secretaría de Salud a la Asociación Civil “Unidos por una Vida Digna”, por lo que ante el desabasto, han tenido que recurrir a prestar preservativos a albergues de Yucatán, manifestó el presidente Diego Cervera Balam.

“Continúa el problema de desabasto, sobre todo en la isla de Carmen, con 2 mil condones no hacemos nada, no se cubre una población, necesitamos más, no puede ser posible que estemos todavía padeciendo esto, incluso un albergue en Yucatán nos ha apoyado prestándonos condones”.

Comentó que ahora la Secretaría de Salud pide que se compruebe la distribución de los condones, por órdenes federales.

“No nos oponemos a eso, pero me han solicitado que compruebe lo de 2017 y es prácticamente imposible, por eso acordamos que se nos entreguen fotografías de los eventos que hemos hecho, aunque realmente urge que se nos dote de preservativos, sobre todo cuando siguen detectándose nuevos casos de VIH”.