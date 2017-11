HE SIDO MUY SEXISTA CON LAS MUJERES: ALEC BALDWIN

“He intimidado a las mujeres. Las he pasado por alto. Las he subestimado. No como una norma, pero de vez en cuando he hecho lo que muchos hombres hacen, que es… cuando no tratas a las mujeres de la misma forma en la que tratas a los hombres. Soy de una generación que realmente no lo hace, y me gustaría cambiar eso”, refirió el actor de 59 años, Alec Baldwin, luego de recoger el jueves por la noche un galardón por toda su carrera otorgado por el Paley Center for Media, según informó Variety.

Baldwin, al igual que muchos otros actores y actrices de Hollywood, fue consultado por la ola de denuncias por acoso sexual en la mayor industria cinematográfica del mundo.

Recordemos que esta discusión en Hollywood está en su punto más álgido tras las acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein, los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman, y los directores James Toback y Brett Ratner.

“Ciertamente, he tratado a las mujeres de una manera muy sexista”, afirmó el actor ganador de un Emmy. Baldwin, durante su discurso, aprovechó para pedir un cambio de actitud.

“Creo que es importante para nosotros tratar de hacer el ambiente de trabajo y más allá no solo cómodo, correcto, justo y apropiado, también productivo”. Y añadió: “Creo que mucho de lo que tiene que ver con este tema -abusos de poder y sexuales y cómo tratar con igualdad a las mujeres- está dañando nuestro negocio. Lo está haciendo menos productivo”.