Hijo de Will Smith quiere inspirar el cambio en otras personas

Las rastas que colmaban la cabeza de Jaden Smith, el hijo de Will Smith, quedaron atrás así como el éxito que lo embargó cuando en el 2010 compuso una canción con el cantante Justin Bieber. Ahora existe un Jaden Smith que se preocupa por el medio ambiente y su preservación.

Su personalidad irreverente y su pensamiento crítico lleno de rebeldía, nunca pasarán desapercibidos en esta sociedad, en la que un Jaden opuesto a los estereotipos afirma que “el dinero no está distribuido proporcionalmente en este mundo”.

Jaden y su padre Will ahora lanzaron Just Water, una marca de agua que usa envases fabricados con papel y plantas. “Este año morirán 3 millones de personas por no tener acceso al agua limpia”, dijo en una entrevista publicada en El País, en la que también vaticinó que “habrán muchísimos refugiados por el cambio climático”.

Quizás su cambio de apariencia obedezca a su deseo de cambiar el resto de las cosas que lo rodean. Por ello sostiene que no es una persona optimista. “Sé que un montón de gente buena va a sufrir, quiero que los demás sean consciente de ello. Para inspirar el cambio en otras personas, solo se me ocurre cambiarme a mi mismo”, sentenció Jaden Smith.