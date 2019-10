HIJOS DE JOSÉ JOSÉ AÚN NO HAN PODIDO VER EL CUERPO DE SU PADRE

Los hijos de José José aún no han podido ver los restos del cantante, por lo que hacen un llamado a Sarita, su media hermana, para que les de más información sobre dónde está el cuerpo de ‘El Príncipe de la Canción”.

José Joél reitera que él y Marysol están en son de paz, por lo que no entienden la postura de Sara Sosa Salazar.

Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está el cadáver de mi papá, estamos en un peregrinaje absurdo. Sara no nos ha contactado. Nosotros hemos venido en son de paz, somos humildes. Sara ha dicho que nos dio información, pero no nos dio nada. No hemos sabido nada en tres días.

Estamos con el apoyo de la ciudad de Miami, lo único que quiero yo, mi hermana, mi familia, es despedirnos de mi papá. Luego queremos que se realice una autopsia para tener la información clara. Les pedimos a la gente que está aconsejando a Sara que no le digan más mentiras sobre nosotros”.

De igual forma, no se explican por qué sí habla con los medios, pero no con ellos.