Hombre asesina a su hija después de salir de la cárcel como medida para evitar contagios de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha hecho que en varios países se tome la medida de liberar a algunos presos, para evitar la propagación del virus, pero hay quienes no descansan hasta lograr su objetivo y en el intento lastiman a seres inocentes, como este hombre a sus hija.

Sucedió en Gaziantep, Turquía, Muslam Aslan, de 33 años, fue liberado de prisión como medida de contención de la pandemia, él había ingresado en 2019 por apuñalar a su esposa.

Dad 'murders nine-year-daughter' after release from jail in coronavirus amnesty

