Hombre presuntamente asesinó a su esposa, hijos y mascota, para luego quitarse la vida

Una familia fue encontrada con impactos de bala y sin vida al interior de su vivienda en la ciudad de Elyria (Ohio), Estados Unidos, presuntamente el padre de familia habría disparado en contra de todos los integrantes de la familia para después quitarse la vida.

El macabro hallazgo sucedió el pasado 29 de julio luego de que el jefe del hombre llamara a la Policía, preocupado porque no había concurrido al trabajo. Al llegar a la casa, los uniformados encontraron los cadáveres de John Nelson, de 44 años, su esposa Robin Nelson, de 35, y sus tres hijos: Gavin (12), Brianna (10) y Liam (6). Además, hallaron el cuerpo del perro de la familia.

Las pesquisas de los oficiales determinaron que se había tratado de un cuádruple asesinato y suicidio, aunque no dieron mayores detalles de cómo alcanzaron esa conclusión. Según trascendió, el hombre dejó una nota de suicidio, pero no se reveló su contenido.

Vecinos aseguraron escuchar gritos y “ruido de petardos” la tarde del día anterior al crimen, pero no sospecharon de lo que ocurría.

Police are investigating the shooting deaths of two adults and three children inside an Elyria home. (DEVELOPING) https://t.co/sVFk73YzKR

— The Chronicle-Telegram (@YourChronicle) July 29, 2020