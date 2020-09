Hombre se quita chaleco para abrigar a perrito callejero

A través de redes sociales circula un video donde un hombre tiene un lindo gesto hacia un perrito callejero, lo que ha conquistado el corazón de miles de internautas. Al parecer el video fue captado en Tailandia.

En la grabación se puede ver como el hombre se quito una prenda de ropa de vestir para colocársela al perrito que temblaba de frio a causa de las bajas temperaturas y las lluvias.

El hombre acaricia al can mientras lo abriga; la reacción del perrito causa ternura, ya que en su rostro aparenta estar sorprendido y conmovido por el acto del hombre.

Como era de esperarse esta publicación provocó gran impacto en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes agradecieron al hombre por ayudar al perro y asimismo aprovecharon para hacer conciencia sobre el sufrimiento de los perritos en situación de calle.

“Los que menos tienen son siempre los que más dan. Este hombre, con un corazón de oro, vio a un dulce cachorro perdido acurrucado en una parada de autobús. Inmediatamente se quitó el chaleco y se lo puso cariñosamente para ayudarlo a mantenerse caliente”, señaló Susanta Nanda, quien compartió el video en Twitter.

Those who have the least are always the ones that give the most….

This man with a heart of gold saw a sweet lost pup all curled up in a bus stop. Immediately took off his vest and lovingly put it to help him stay warm. Shared💕 pic.twitter.com/uxZNwXO894

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 3, 2020