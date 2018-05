ES HORA DE MIRAR EL POTENCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES: CETINA

La Ermita y el Fraccionamiento Vivah fueron los siguientes puntos visitados por el candidato a la alcaldía de Campeche por la coalición “Campeche para todos”, Claudio Cetina Gómez, donde aseguró que las comunidades rurales no se quedarán en el abandono, sino que serán una potencia turística.

Desde temprana hora “el gallo” comenzó su recorrido casa por casa, buscando el apoyo ciudadano para transformar el municipio y convertirlo en la capital económica del Estado.

Insistió en que se trabajará en las zonas rurales para convertirlas en atractivos turísticos y con ello, ser copartícipes en el tema de empleos y la mejora de la calidad de vida en el municipio.

“Tenemos los “ojos de agua” y vestigios arqueológicos, entonces debemos trabajar para el desarrollo de la zona porque definitivamente el Ayuntamiento tiene que proveer esos servicios y ser copartícipes en el tema de empleos, esto se logrará apoyando el tema del turismo, tenemos sitios en Hampolol –por ejemplo- muy bonitos, con gran atractivo turístico donde podemos mejorar”, dijo.

Este día las banderas aliancistas se hicieron presentes, los gallos no faltaron, las pilas se multiplicaron, Cetina Gómez caminaba respaldado por mujeres, niños y jóvenes que le brindaban su confianza.

En el callejón “La Cuevita Verde” un tecladista ya lo esperaba y al ritmo de “Vivir mi Vida” las porras acrecentaron, las mujeres coreaban “se escucha el clamor de que el gallo es el mejor”, “ese hombre es del PRI y al pueblo va a servir”, exclamaban.

Cetina Gómez agradeció a cada persona por el afectuoso recibimiento y manifestó que como alcalde trabajará para tener un municipio incluyente, y lo más importante, escuchar cada una de las necesidades, creando un plan de trabajo para resolverlas.

Asimismo, reiteró que como representante de los campechanos escuchará cada una de sus propuestas para enriquecer su plan de trabajo.

“La mejora continua es muy importante, he platicado con gente que me da consejos para mejorar en el tema de descacharrización, los árboles, el servicio de transporte urbano, sabemos que cada espacio tiene una demanda que hay que atender”, ponderó.