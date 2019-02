HUELGA DURARÁ HASTA QUE HAYAN ACUERDOS: URUETA

“La huelga durará tanto como las autoridades municipales lo quieran”, afirmó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas, José del Carmen Urueta Moha, destacando que permanecerán manifestados hasta que se llegue a un acuerdo.

“Es un llamado al alcalde o a quien tenga la facultad para indicarnos donde vamos a sentarnos para hablar, esto va tardar el tiempo que ellos quieran no el tiempo que nosotros queramos, por nuestra parte aquí vamos a estar hasta que nos solucionen el problema”.

Ante las agresiones verbales por parte del personal del Ayuntamiento durante la huelga, el líder sindical dijo que no caerán en provocaciones, y afirmó que se conducirán en el marco de la Ley.

“Nosotros como sindicato nos estamos conduciendo con respeto, no es porque el sindicato haya querido el estallamiento de la huelga, sino que por parte de las autoridades no hubo respuesta favorable a las peticiones de los trabajadores”.

Urueta Moha responsabilizó a las autoridades municipales de las afectaciones que se pudiera tener derivado de la huelga, al negarse a llegar a acuerdo llevando al sindicato hasta este punto.

“Ellos saben los pendientes que se tienen, dentro de lo más importante son los compañeros suspendidos, quienes hace tres meses no cobran su quincena, los que no cobraron aguinaldo; otro punto que se puede llamar un desvío de recursos son las cuotas del ISSSTECAM, se deben más de 13 millones de pesos y hasta ahorita un trabajador no puede obtener un crédito, no puede un trabajador jubilarse ni pensionarse porque el patrón no ha pagado las cuotas”.

Por último, el líder de Los Tres Poderes, adelantó que se unirán a la huelga agremiados de diversas partes del país, para apoyar a los sindicalizados campechanos en la lucha por mejorar las condiciones de trabajo que les ofrece el Gobierno de Eliseo Fernández Montufar.