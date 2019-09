IEEA ATIENDE A 9 MIL 500 CAMPECHANOS

El Instituto Estatal de la Educación para Adultos (IEEA), atiende a alrededor de 9 mil 500 personas en la entidad, entre niños, jóvenes y adultos, informó su director, Gilberto Brito Silva, quien agregó Campeche se ubica en la posición número 14 al tiempo que aseguró el rezago educativos “es un flujo, no tenemos números absolutos”.

Agregó los resultados del año anterior se modifican conforme se impacta el rezago educativo al final de cada año, con las estrategias que se implemente; en el 2018 cerramos en la posición 14, y esto incluye analfabetismo, gente estudiando su primaria, o su secundaria.

Comentó para el 2020 se hará una suma-resta de la gente que se certifica este año y de la que ingresa a este indicador del rezago educativo. Actualmente, por el Instituto se atienden a más de nueve mil personas en los tres niveles, en diferentes edades y recordó no solamente atiende a adultos mayores, también niños y jóvenes y se busca se considere en indicadores otros factores.

-Tenemos el Programa 10-14, donde se atiende a niños de estas edades y es programa exclusivamente para niños analfabetas porque no iniciaron su primaria y el sistema escolarizado, por edad, ya no les permite ingresar y aunque se atiende a varios, no se contabilizan en el impacto.

Manifestó no se considera que salió de rezago educativo, sino hasta que la persona concluye su educación en los niveles primaria y secundaria.