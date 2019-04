IEEC INICIA ANÁLISIS DE LEY ELECTORAL

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), inició el análisis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPEC), para presentar una propuesta de reforma a diversos numerales al Congreso del Estado, ante algunas lagunas o imprecisiones que contiene el documento y que se detectaron en el proceso electoral 2017 -2018, informó su presidenta Mayra Bojórquez González.

En entrevista al concluir la tercera sesión extraordinaria, Bojórquez González indicó con la reforma del 2014 en materia electoral, se incluye entre las posibilidades para que un partido político conserve su registro, las elecciones de Gobernador, de Ayuntamientos y de Juntas Municipales, empero, indicó no establece cuál es el procedimiento a seguir para el cálculo.

-Algunos de los temas que se analizan es el de la reelección, pues la ley solo señala se podrán reelegir por tantos periodos y no dice más. Pero como vimos se presentaron muchos supuestos y hay muchas situaciones que tenemos que atender como es el uso de recursos públicos, el tiempo en el que podrán o no hacer campaña.

Recordó se registraron impugnaciones y se dieron resoluciones del Tribunal, y son esos los criterios los que se toman en cuenta para el análisis e integrarlos a la ley; se refirió al caso de equidad de género, e integrar en su propuesta criterios históricos en el registro de las listas, ante la obligatoriedad de los partidos políticos en la paridad horizontal, que destacó hizo posible tener tres Alcaldesas.

-Queremos ese parte en el texto de la ley y no se quede solo en nuestros lineamientos de registro de candidatos, que se establezca la paridad –apuntó al tiempo que el contar con dos municipios más en el 2021, debe haber una disposición que pueda ser aplicable al paso del tiempo, además de analizar la innovación en la integración de las listas de representación proporcional, pues generalmente quien las encabeza es un varón.

Por otra parte, sobre la difusión de fotografías de una pipa con el logo del Ayuntamiento de Campeche y las siglas del presidente municipal Eliseo Fernández Montufar, Bojórquez González dijo el Instituto “no puede proceder de oficio en estas cuestiones” aunque la fotografía haya salido en redes sociales y el alcalde admitiera eran de su propiedad.

-También debo de señalar que en la ley no casuística en cuanto a que no puede enumerar detalladamente todas y cada una de las conductas que se consideren violatorias de los principios del sistema electoral; aquí como siempre lo que como Instituto podemos decir es que si hay un ciudadano, si hay una ciudadana que se siente inconforme y que sienta que esta acción de alguna manera vulnera o no sus derechos o vulnero o no lo establecido en la Constitución, que presente el correspondiente escrito para iniciar una queja y entonces, sí, ya con datos exactos ya con la excitativa de un ciudadano o de una ciudadana se puede entrar al estudio del hecho particular para definir si efectivamente hubo o no alguna violación; realmente si en términos generales no nos podemos pronunciar sobre este sentido –indicó.