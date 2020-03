IMEC ofrece atención digital durante periodo de sana distancia

El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) puso en marcha la ventanilla digital y habilitó el número de celular 9812413638 para atención vía mensajes WhatsApp, también los números locales 9818112656 y 9818116086 para agenda de citas y el correo electrónico apoyomujeres@imecam.gob.mx.

En esta ventanilla se brindarán servicios a mujeres en situación de violencia ofreciendo asesorías jurídicas, psicológicas y acompañamiento durante la emergencia de salud pública por COVID-19.

La Directora General del IMEC, Adriana Ortiz Lanz informó que en todo momento la atención a las campechanas es prioridad, sobre todo en etapa en la que estar en distanciamiento social puede ocasionar incremento de la violencia de género.

Convocó a las familias a respetar las medidas emitidas por las autoridades de salud durante la contingencia y a no permitir la violencia de género. “No se queden calladas, tengan presentes que cuidarnos unos a otros no es sinónimo de violencia, en Campeche las mujeres no están solas” puntualizó.