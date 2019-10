IMPACTA ADELE CON SU CAMBIO DE FÍSICO

La cantante Adele impactó no solo a sus seguidores, sino también a sus compañeros y amigos del medio artístico cuando este jueves asistió a la fiesta de cumpleaños de Drake y lució mucho más delgada.

La intérprete de Hello y Rolling in the Deep fue captada en un antro de Los Ángeles, California, donde se llevó a cabo la reunión del rapero con sus amigos.

La cantante británica lució un vestido negro de terciopelo, abundante cabellera rubia y una sonrisa de oreja a oreja que mostró su gran felicidad.

Adele también compartió una imagen del evento a través de su cuenta de Instagram y felicitó al rapero.

“Feliz cumpleaños a una de las personas más amables y divertidas que he conocido”, escribió junto a la imagen.

Se dice que en los próximos días, la cantante publicará su nuevo álbum.